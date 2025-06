motogp marc marquez in trionfo anche ad assen doppio podio italiano con bezzecchi e bagnaia

L’ottavo campione mondiale, Marc Marquez, sorprende ancora, conquistando una doppietta epica al TT di Assen, una pista nota per le sue sfide. Con questa vittoria, il fuoriclasse spagnolo del team ufficiale Ducati aggiunge un altro trionfo alla sua leggendaria carriera, portando a casa il decimo capitolo stagionale e consolidando il suo dominio nel Mondiale MotoGP. Grazie a Bezzecchi e Bagnaia, l’Italia festeggia un doppio podio che rende questa stagione memorabile.

Marc Marquez fa doppietta anche in una pista sulla carta sfavorevole come il TT di Assen e vince il Gran Premio d’Olanda 2025, decimo capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. Il fuoriclasse spagnolo del team ufficiale Ducati centra così il sesto successo dell’anno, raggiungendo quota 68 vittorie in carriera nella classe regina e 94 complessive nel Motomondiale. L’otto volte campione iridato, dopo l’affermazione di ieri nella Sprint davanti al fratello Alex, si è imposto anche nella gara lunga portandosi in testa nei primi giri e conservando la leadership della corsa fino alla bandiera a scacchi nonostante il pressing asfissiante di Francesco Bagnaia e a seguire di Marco Bezzecchi, che ha poi perso contatto dal pilota catalano nelle ultime due tornate non riuscendo mai a provare un vero attacco. 🔗 Leggi su Oasport.it