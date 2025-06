MotoGp Marc Marquez domina anche ad Assen Bagnaia terzo

Il Gp d'Olanda si trasforma in una passerella per Marc Marquez, che conquista con stile il suo trionfale settimo successo stagionale e si conferma leader incontrastato del Motomondiale. La gara, ricca di emozioni, ha visto il duello mozzafiato tra i grandi protagonisti del circuito di Assen, regalando agli appassionati un finale da cardiopalma. La passione per le due ruote è più viva che mai, e il campionato promette ancora spettacolo.

(Adnkronos) – Uno stellare Marc Marquez vince il Gran Premio d'Olanda ed è sempre più leader del Motomondiale. Ad Assen, il fuoriclasse spagnolo trionfa con la sua Ducati davanti a Marco Bezzecchi e al compagno di squadra Pecco Bagnaia. Finale di gara pazzesco, con il pilota dell'Aprilia che ha provato in tutti i modi il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

