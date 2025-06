MotoGP Luigi Dall’Igna | Marc Marquez fa la differenza Bagnaia? Chi arriva dietro è sempre un po’ deluso

Luigi Dall’Igna, Direttore Generale di Ducati Corse, osserva con attenzione questa stagione di MotoGP, tra il dominio di Marc Marquez e le sfide di Francesco Bagnaia. Ad Assen, il campione spagnolo ha consolidato la sua leadership, lasciando Pecco ancora alla ricerca di risposte e conferme. La lotta è accesa, e il futuro promette emozioni impensate: chi saprà prevalere?

Luigi Dall'Igna, nel suo ruolo di Direttore Generale di Ducati Corse, si trova a commentare una situazione un po' particolare in quest'annata in MotoGP: da un lato il dominio della Ducati ufficiale n.93 di Marc Marquez e dall'altro un Francesco Bagnaia che replica da marzo le stesse dichiarazioni e il problema dell'anteriore è il medesimo. Ad Assen è accaduto che il Cabroncito ha ulteriormente rafforzato la propria leadership, mentre Pecco è giunto terzo, senza soddisfazione. L'analisi di Dall'Igna è stata la seguente, partendo dal piemontese: " Sono contento del fine-settimana di Pecco perché ha affrontato in maniera molto più positiva il week end.