MotoGP Ezpeleta bacchetta Jorge Martin | Non accetteremo la sua presenza se non a certe condizioni

La stagione di Jorge Martin sta attraversando momenti turbolenti, tra incidenti e tensioni con l’Aprilia. Ezpeleta, però, non ha nascosto la sua fermezza: non accetterà la sua presenza in MotoGP se non a certe condizioni. La questione si fa calda, e il futuro dello spagnolo sembra appeso a un filo. Ma quali sono le vere ragioni di questa rottura e come influenzeranno il prossimo campionato?

Non è la stagione che avrebbe sognato Jorge Martin. Gli incidenti che ci sono stati prima dell’inizio del Mondiale 2025 di MotoGP e poi in Qatar hanno costretto lo spagnolo, campione del mondo del 2024, a un lungo stop. In queste settimane però s ono emerse delle frizioni con l’attuale scuderia con cui l’iberico è sotto contratto, ovvero l’Aprilia. Martin vuole andar via e svincolarsi dalla casa di Noale, con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del suo accordo. Un’intenzione rafforzata dopo quanto dichiarato dal suo manager, Albert Valera, che intervistato da Motorsport.com ha ribadito la validità della clausola presente nel contratto che consentirebbe a Jorge di liberarsi se dopo sei gare non fosse in una determinata posizione nella classifica del Mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Ezpeleta bacchetta Jorge Martin: “Non accetteremo la sua presenza, se non a certe condizioni”

In questa notizia si parla di: martin - motogp - jorge - ezpeleta

Motogp, Jorge Martin vuole già lasciare Aprilia? Lo spagnolo medita di esercitare una clausola per liberarsi - Jorge Martin potrebbe già dire addio all'Aprilia prima dell'inizio della stagione. Secondo Autosport, lo spagnolo starebbe valutando di esercitare una clausola di liberazione che gli permetterebbe di lasciare il team, qualora non fosse in lizza per il titolo dopo sei gare.

"La priorità è che Jorge cambi idea e rimanga con noi. Ezpeleta è stato chiaro, in questo momento Martin non è libero: se non troviamo un accordo non potrà andare da nessuna parte" https://gpone.com/it/2025/06/29/motogp/rivola-martin-per-difendere-aprilia- Vai su X

Martin-Aprilia, Ezpeleta commenta le parole del manager di Jorge Martin; MotoGP 2025. GP dei Paesi Bassi ad Assen. Carmelo Ezpeleta su Jorge Martin-Aprilia: Non accetteremo l’iscrizione di un pilota che non sia libero. Parla anche Massimo Rivola; Martin-Aprilia, è guerra tra Valera ed Ezpeleta: Dorna durissima con il manager - News - MotoGP.

MotoGP | Ezpeleta: "Caso Martin? Senza accordo o sentenza del giudice, niente iscrizione" - Questa mattina però è arrivato un parere pesante sulla vicenda, ovvero quello di Carmelo Ezpeleta, perché il CEO di Dorna Sports non ha usato giri di parole ai microfoni di Sky Sport MotoGP, dicendo ... Lo riporta it.motorsport.com

Martin-Aprilia, Ezpeleta spiega la posizione di Dorna - Aprilia: "Se due parti hanno l'intenzione e vogliono far cessare il contratto è possibile. Riporta sport.sky.it