MotoGP Davide Tardozzi | Bagnaia ha la sua velocità gli manca un po’ di fiducia

Nel mondo emozionante della MotoGP, Ducati domina incontrastata con cinque piloti nelle prime cinque posizioni del campionato 2025, mostrando una superiorità impressionante. Davide Tardozzi e Bagnaia cercano la marcia in più, mentre Marc Marquez, tornato in auge dopo un difficile periodo, sembra aver ritrovato quella fiducia che potrebbe fare la differenza. La stagione promette grande spettacolo, e l’attesa per le prossime gare si fa ancora più avvincente.

Dopo 10 dei 22 round in calendario, sono ben cinque i piloti della Ducati ad occupare le prime cinque posizioni del Mondiale MotoGP 2025. Una superiorità impressionante da parte della casa di Borgo Panigale, che ha rilanciato Marc Marquez ai vertici della categoria dopo il calvario fisico del quadriennio 2020-2023 mettendolo nelle condizioni di tornare a dominare la classe regina del Motomondiale. “ Credo che Marc abbia trovato una fiducia particolare con la moto e puoi aspettarti che lotti per la vittoria su ogni pista. Oltre alla maturità ottenuta a seguito della sofferenza degli ultimi anni, lui ha il talento e la testa di come gestire le gare. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Davide Tardozzi: “Bagnaia ha la sua velocità, gli manca un po’ di fiducia”

