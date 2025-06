MotoGp Bagnaia terzo ad Assen | in Olanda vince ancora Marc Marquez

In un fine settimana di alti e bassi ad Assen, Pecco Bagnaia conquista il terzo posto sul podio, regalando qualche sorriso ai tifosi italiani. Nonostante la delusione generale, questa prestazione dimostra una ripresa incoraggiante per il pilota Ducati, che si prepara a nuove sfide nella MotoGP 2025. Dopo il quinto posto in qualifica, Bagnaia ha saputo reagire, lasciando intendere che il suo percorso di crescita continua.

Qualche segnale incoraggiante, in un weekend che resta però complessivamente deludente. Oggi, domenica 29 giugno, Pecco Bagnaia ha chiuso sul terzo gradino del podio il Gran Premio d'Olanda sul tracciato di Assen, il decimo appuntamento della stagione MotoGp 2025. Pecco, dopo il quinto posto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

MotoGp, Bagnaia terzo ad Assen: in Olanda vince ancora Marc Marquez

MotoGP, Marc Marquez batte ancora Alex e vince anche la Sprint di Assen. Terzo un ottimo Bezzecchi, male Bagnaia

