MotoGp Bagnaia in agrodolce | Il terzo posto è il massimo

Roma, 29 giu. (askanews) – Pecco Bagnaia chiude terzo nel GP d’Olanda di MotoGP, un risultato che non lo soddisfa pienamente: “Un po’ agrodolce perché potevo fare di più e ho avuto difficoltà, il passo non era male e ho cercato di chiudere il distacco dai primi, ma non ci sono riuscito. Il terzo posto è il massimo che potevo fare. Bisogna prendere le cose positive di questo weekend e continuare così”, dice. “Per me, che voglio sempre di più, accetto un terzo posto come quello di Aragon rispetto a quello di oggi. Perché eravamo più veloci e forti, e io non riesco a spingere come vorrei. Sono entrato in gara troppo tardi, mi devo prendere troppi rischi per avvicinarmi a quelli davanti e la situazione è complicata. 🔗 Leggi su Ildenaro.it