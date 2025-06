MotoGP Assen 2025 | orario gara griglia di partenza e dove vedere il Gran Premio d’Olanda in TV e streaming

Il Gran Premio d’Olanda 2025 sbarca ad Assen, il mitico circuito che ogni appassionato di MotoGP attende con trepidazione. Dopo la spettacolare vittoria di Marc Marquez nella sprint race, cresce l’aspettativa per la gara principale, in programma alle 14:00 di oggi. Scopri orari, griglia di partenza e dove poter seguire in tv e streaming questa emozionante tappa del Campionato mondiale. Non perdere nemmeno un secondo di questa giornata ricca di adrenalina!

La MotoGP torna protagonista con il Gran Premio d’Olanda 2025, decima tappa del Motomondiale, in programma oggi, domenica 29 giugno, sullo storico circuito di Assen. Dopo la gara sprint vinta da Marc Marquez, cresce l’attesa per la gara principale del weekend, che si preannuncia spettacolare. Orario MotoGP Assen 2025: a che ora si corre. Il GP d’Olanda di MotoGP 2025 scatterà oggi alle ore 14:00. La giornata si aprirà alle 9:35 con il warm up, sessione fondamentale per testare le condizioni della pista prima del via ufficiale. Griglia di partenza GP Assen MotoGP 2025. Ecco la griglia di partenza completa della gara di Assen: Fabio Quartararo – 1’30”651. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - MotoGP Assen 2025: orario gara, griglia di partenza e dove vedere il Gran Premio d’Olanda in TV e streaming

