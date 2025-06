MotoGP Assen 2025 | Marc Márquez trionfa nel Gran Premio d’Olanda e allunga in classifica mondiale

Sul circuito olandese, Márquez ha mostrato una forma straordinaria, consolidando il suo ruolo di protagonista indiscusso nel Motomondiale 2025. Con una vittoria che lascia il segno, il campione spagnolo non solo allunga in classifica, ma rafforza il suo status di favorito assoluto per il titolo mondiale. Un weekend da ricordare, che certifica ancora una volta la sua supremazia e il suo talento ineguagliabile in pista.

Ad Assen, teatro di alcune delle gare più emozionanti nella storia del Motomondiale, Marc Márquez conferma il suo dominio nella stagione 2025 con un weekend perfetto. Dopo la vittoria nella Sprint del sabato, il fuoriclasse spagnolo ha conquistato anche il Gran Premio di domenica, portando a casa una doppietta che lo consacra sempre più leader della classifica iridata. Sul circuito olandese, Márquez ha mostrato una forma straordinaria, imponendosi con freddezza e determinazione. Partito in seconda fila, ha preso il comando già nel secondo giro superando il compagno di squadra Francesco Bagnaia e ha mantenuto la testa della corsa fino alla fine. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - MotoGP Assen 2025: Marc Márquez trionfa nel Gran Premio d’Olanda e allunga in classifica mondiale

In questa notizia si parla di: márquez - assen - marc - gran

MotoGP – Marc Márquez senza rivali a casa di Valentino Bagnaia, in trionfo a 6,00 su Sisal.it, vuole riscattarsi ad Assen - L’università delle due ruote si accende ad Assen, teatro del Gran Premio d’Olanda, dove Marc Márquez si presenta come il grande favorito.

Dopo la vittoria nella Sprint, Marc Marquez cerca di confermarsi. Alex sogna di batterlo, Bagnaia spera di salire sul podio. Bezzecchi, Di Giannantonio e Quartararo outsider di lusso https://gpone.com/it/2025/06/29/motogp/live-gran-premio-di-assen-cronaca-di Vai su X

ASSEN (OLANDA) (ITALPRESS) – Marc Marquez non si ferma. Lo spagnolo della Ducati è il vincitore anche della Sprint Race del Gran Premio d’Olanda, disputata sul circuito di Assen. Il Cabroncito allunga così ulteriormente il proprio vantaggio in classifica, Vai su Facebook

MotoGP, Marc Marquez fa bottino pieno ad Assen, 2° Bezzecchi, 3° Bagnaia. Alex fratturato; Ad Assen è ancora Marquez-show: vince Marc davanti a Bezzecchi e Bagnaia; Marc Marquez trionfa ad Assen, Bezzecchi e Bagnaia sul podio, fratturato Alex Marquez.