MotoGP Alex Marquez svetta nel warm-up ad Assen davanti a Marc 4° Bagnaia in cerca di soluzioni

Sul suggestivo circuito di Assen, Alex Marquez si impone nel warm-up del GP d’Olanda, mostrando già le carte per la corsa. Con un crono di 1:31.827, il talento del Team Ducati Gresini si piazza davanti al fratello Marc e a Bezzechi, mentre testa nuove strategie in vista della gara. La sfida è aperta: chi dominerà la pista in questa decima tappa del Mondiale 2025?

Lo spagnolo Alex Marquez è stato il più veloce del warm-up del GP d’Olanda, decimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Assen il centauro del Team Ducati Gresini ha fermato i cronometri sul tempo di 1:31.827, precedendo di 0.137 il fratello Marc sulla Ducati ufficiale e di 0.141 Marco Bezzechi sull’Aprilia. Da sottolineare il fatto che il “93” abbia girato anche con una dura all’anteriore, facendo dei test in ottica gara, viste le temperature piuttosto alte sull’asfalto. In questo contesto, Francesco Bagnaia ha concluso in quarta posizione a 0.197 dal vertice. Pecco è andato in cerca di feeling nel turno mattutino. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Alex Marquez svetta nel warm-up ad Assen davanti a Marc. 4° Bagnaia in cerca di soluzioni

In questa notizia si parla di: motogp - alex - marquez - warm

MotoGP, Marc Marquez: “Silverstone non è una delle mie piste preferite, mi aspetto Alex e Bagnaia molto forti” - Silverstone, non tra le mie piste preferite, promette sorprese con Alex e Bagnaia pronti a top. Marc Marquez, protagonista incontrastato alla vigilia del settimo GP, si presenta come il grande favorito, forte di un rendimento impressionante e deciso a confermare il suo status di pilota da battere nel Mondiale MotoGP.

Tutte Ducati dal 2° al 6° posto con Di Giannantonio, Alex Marquez, Morbidelli e Aldeguer. Sessione complicata per Bagnaia, solo 19°, mentre Bastianini entra in Top 10 https://gpone.com/it/2025/06/22/motogp/marco-bezzecchi-batte-marc-marquez-nel-warm-u Vai su X

#MotoGP | GP Italia 2025, Gara: Marc Marquez si riprende il Mugello dopo 11 anni, Alex e Di Giannantonio sul podio. 4° Bagnaia Articolo completo qui https://www.p300.it/motogp-gp-italia-2025-gara-marc-marquez-si-riprende-il-mugello-dopo-11-anni-ale Vai su Facebook

MotoGP, Assen: Alex Marquez batte Marc nel Warm Up, 3° Bezzecchi e 4° Bagnaia; MotoGP ad Aragon: Marc Marquez 1° nel warm up, 2° Alex, 6° Bagnaia. RISULTATI; MotoGP | Le Mans, Warm-Up: sul bagnato svetta Mir, Alex Marquez provoca la bandiera rossa.

Alex Marquez: “Ero più veloce di Marc solo dove non si poteva passare” - Alex Marquez ha concluso al secondo posto la Sprint di Assen non riuscendo ad avere la meglio del fratello Marc ... Secondo formulapassion.it

MotoGp, oggi si corre ad Assen: orario, griglia di partenza e dove vedere Gp d'Olanda - Si riparte dalla vittoria del leader del Motomondiale Marc Marquez nella gara spr ... Lo riporta msn.com