motogp 2025 m marquez vince il gp olanda su bezzecchi e bagnaia

Il 2025 si apre con un emozionante spettacolo al GP d’Olanda di MotoGP, dove Marc Marquez conquista il suo terzo trionfo consecutivo a Assen, una vittoria che segna un ritorno alle glorie degli anni passati, dal 2019. Con Bezzecchi e Bagnaia sul podio, il circuito olandese si conferma teatro di sfide epiche, mentre le qualifiche e le dinamiche di gara promettono ancora grandi sorprese per questa stagione entusiasmante.

Marc Marquez conquista il podio sul circuito di Assen al Gp d’Olanda bissando il trionfo nella sprint race di sabato. Lo spagnolo ha preceduto Marco Bezzecchi in sella alla Aprilia. Terzo Francesco Bagnaia con l’altra ducati. Per Marquez si tratta della terza vittoria consecutiva, per la prima volta dal 2019. Il quarto posto è andato ad Acosta, quinto Vinales e sesto Di Giannantonio. Seguono Morbidelli, Ferdinandez e Bastianini. Alex Marquez, che era caduto al sesto giro, ha riportato una frattura alla mano sinistra. Out Alex Marquez, cade e si frattura la mano sinistra. Una caduta al sesto giro mette fuori pista Alex Marquez che in quel momento era in lotta con Acosta per il quarto posto al Gp di Assen. 🔗 Leggi su Lapresse.it