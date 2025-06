Moto3 paura ad Assen | incidente spaventoso per Luca Lunetta

Un incidente spaventoso scuote il mondo del motociclismo ad Assen. Luca Lunetta, giovane promessa italiana in Moto3, è stato coinvolto in un grave episodio che ha suscitato grande preoccupazione tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Dopo una scivolata nel penultimo giro, il pilota del team Sic58 è stato colpito da Yamanaka, riportando una frattura alla gamba. La corsa si è fermata, ma ora le condizioni di Luca sono sotto stretta osservazione. Seguiteci per aggiornamenti e notizie dal mondo delle due ruote.

Il pilota italiano centrato da Yamanaka dopo una caduta. Ricoverato con una frattura alla gamba. Momenti di grande paura durante la gara di Moto3 ad Assen, dove il giovane pilota del team Sic58, Luca Lunetta, è stato vittima di un brutto incidente nel penultimo giro della competizione. Il pilota romano è scivolato a terra e, mentre si trovava ancora sulla pista, è stato colpito in pieno da Ryusei Yamanaka, che non ha potuto evitarlo. L'impatto è stato violento e ha reso necessario l'intervento immediato dei soccorsi. Lunetta è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Groningen, dove le prime informazioni parlano di una frattura alla tibia della gamba destra, fortunatamente senza ulteriori complicazioni.

In questa notizia si parla di: moto3 - paura - assen - incidente

José conquista la vittoria davanti a Munoz e Perrone in un GP d’Olanda stoppato dallo spaventoso incidente al penultimo giro tra il romano, Furusato e Fernandez. Luca è cosciente ma dolorante… https://gpone.com/it/2025/06/29/moto3/rueda-trionfa-ad-assen Vai su X

