Moto3 paura ad Assen | brutto incidente per Lunetta trasportato in ospedale

Un incidente spaventoso scuote il mondo delle corse a Assen. Durante il penultimo giro di Moto3, Luca Lunetta è scivolato e ha subito un impatto forte con Yamanaka, facendo temere il peggio. Trasportato d'urgenza in ospedale a Groningen, le prime notizie parlano di una frattura alla tibia della gamba destra. La corsa si è fermata, ma la speranza di un recupero rapido resta viva.

(Adnkronos) – Brutto incidente per Luca Lunetta nella gara di Moto3 ad Assen: il pilota del team Sic58 è scivolato durante il penultimo giro e poi è stato colpito in pieno da Yamanaka. Lunetta è stato trasportato in ospedale a Groningen, avrebbe solo la tibia della gamba destra rotta. La gara è stata così . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

