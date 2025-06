Moto3 Luca Lunetta travolto ad Assen | frattura alla gamba per il pilota

Brutto incidente per il pilota durante il Gran Premio d’Olanda: centrato da due moto dopo una caduta in pista. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Moto3, Luca Lunetta travolto ad Assen: frattura alla gamba per il pilota

Moto3, incidente terribile per Lunetta: le condizioni del pilota del Team Sic58 - Un brutto incidente scuote il mondo delle corse a Assen: durante la gara di Moto3, il giovane pilota romano Lunetta del Team Sic58 ha vissuto momenti tragici, dopo una caduta che lo ha coinvolto in pieno.

Che spavento per Lunetta in Moto3: viene travolto in pista. È cosciente, una gamba rotta - Un incidente da brividi ha coinvolto Luca Lunetta: il pilota romano del team Sic58 è stato il protagonista di una brutta caduta nel penultimo giro del Gran Premio di Assen di Moto3. Secondo corrieredellosport.it

Luca Lunetta, incidente al Gp d'Olanda: il pilota investito da due moto. Cosa è successo - Nella gara di moto3 di Assen, Paesi Bassi, il talentino romano è stato colpito alla schiena e ad una gamba da due moto. Segnala msn.com