Moto3 incidente terribile per Lunetta | le condizioni del pilota del Team Sic58

Un brutto incidente scuote il mondo delle corse a Assen: durante la gara di Moto3, il giovane pilota romano Lunetta del Team Sic58 ha vissuto momenti tragici, dopo una caduta che lo ha coinvolto in pieno. Trasportato d'urgenza al centro medico, poi in ospedale, le sue condizioni sono ancora da valutare. Un episodio che ha sollevato grande preoccupazione tra appassionati e addetti ai lavori, lasciando tutti in attesa di aggiornamenti sulle sue sorti.

Moto3, terribile incidente per il pilota romano Lunetta: le condizioni del giovane centauro del Team Sic58 trasportato al centro medico e poi in ospedale La gara di Moto3 disputata ad Assen ha vissuto momenti davvero drammatici. Lunetta, pilota del Team Sic58, è stato vittima di un terribile incidente nel penultimo giro della gara poi sospesa con bandiera rossa. Nella caduta è stato colpito in pieno da Yamanaka. Il romano, ad Assen, è scivolato e poi colpito in pieno da Furusato e Adrian Fernandez che lo seguivano in gara. Il pilota, in lacrime, è stato subito soccorso e trasportato al centro medico. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: moto3 - incidente - terribile - lunetta

Paura per Lunetta in Moto3: travolto in pista, bandiera rossa in Olanda; Moto3 Gp Olanda: diretta Assen Live; Lunetta travolto, pauroso incidente in Moto 3: come sta il pilota del team SIC58.

Moto3, bruttissimo incidente per Luca Lunetta: scivola all'ultima chicane, viene investito da Yamanaka e si frattura la gamba destra. Vince Rueda - Sesta vittoria in stagione per José Antonio Rueda, che trionfa nel TT di Assen, decimo atto del mondiale della classe piccola. Si legge su eurosport.it

Paura per Lunetta in Moto3: travolto in pista, bandiera rossa in Olanda - La sequenza del terribile incidente che ha coinvolto il pilota italiano del team Sic58: è cosciente, per lui una gamba rotta ... Lo riporta corrieredellosport.it