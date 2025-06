Moto3 che spavento per Lunetta | travolto da altri due piloti

Un bruttissimo incidente scuote il mondo della Moto3 ad Assen: Luca Lunetta, pilota del team Sic58 Honda, è stato travolto da due avversari dopo una caduta, lasciando tutti con il fiato sospeso. Fortunatamente, è cosciente, anche se ha riportato la frattura della gamba destra. La corsa si ferma, ma la speranza di un pronto recupero rimane viva.

Nella gara di Assen, in Moto3, brutto incidente per Luca Lunetta. L’italiano del team Sic58 Honda è stato travolto da altri due piloti a seguito di una caduta. È cosciente e ha riportato la frattura della gamba destra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Moto3, che spavento per Lunetta: travolto da altri due piloti

