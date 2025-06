Moto3 brutto incidente ad Assen | frattura alla gamba destra per Luca Lunetta

Un grave incidente scuote il GP d'Olanda 2025 ad Assen: nel finale della Moto3, Luca Lunetta, giovane talento italiano del team Sic58, è rimasto coinvolto in una caduta spettacolare che ha avuto conseguenze drammatiche. La sportività e la sicurezza sono al centro di questa vicenda che suscita grande preoccupazione tra appassionati e addetti ai lavori. L'attenzione ora si concentra sulle condizioni del pilota e su come il motorsport possa continuare a garantire massima tutela ai suoi protagonisti.

Assen, 30 giugno 2025 – Paura nel finale della gara di Moto3 al GP d'Olanda 2025 sul circuito di Assen. Luca Lunetta, pilota italiano del team Sic58, è stato coinvolto in un grave incidente durante il penultimo giro, quando è caduto in curva ed è stato centrato in pieno da Ryusei Yamanaka. Lunetta è stato soccorso in pista e immediatamente trasportato in ospedale a Groningen, dove è stato riscontrato un trauma alla gamba destra con frattura della tibia. Le sue condizioni sono serie ma stabili, e non è in pericolo di vita. Gara Moto3 interrotta con bandiera rossa al 19° giro. L'incidente ha costretto i commissari ad esporre la bandiera rossa al 19° giro, decretando la fine anticipata della corsa.

In questa notizia si parla di: lunetta - assen - moto3 - incidente

