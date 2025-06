Moto2 Olanda storico Moreira | batte Canet e fa esultare il Brasile Gonzalez resta leader

In un'emozionante corsa ad Assen, Diogo Moreira scrive la storia diventando il primo brasiliano a conquistare una vittoria in Moto2, battendo Canet e facendo esplodere di gioia il Brasile. La sfida tra i migliori si intensifica, ma Gonzalez rimane in testa al campionato, difendendo il suo vantaggio di 5 punti. Un weekend ricco di colpi di scena che conferma la passione e l’intensità del Motomondiale. La stagione promette ancora grandi emozioni!

Ad Assen, Diogo diventa il primo brasiliano a vincere almeno una gara nella classe intermedia del Motomondiale. Non cambia la leadership iridata: il pilota Intact GP si difende e mantiene 5 punti di vantaggio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Moto2 Olanda, storico Moreira: batte Canet e fa esultare il Brasile. Gonzalez resta leader

In questa notizia si parla di: moto2 - olanda - storico - moreira

Moto2, guizzo di OrtolĂ nella FP2 del GP di Olanda. Fuori dalla top10 gli italiani - Sullo splendido tracciato olandese il miglior tempo della sessione mattutina porta la firma di Ortol224, che con un guizzo sorprendente si prende la prima posizione.

Moto2, qualifiche GP Olanda (Assen): Moreira in pole, indietro gli italiani. HIGHLIGHTS #SkyMotori #SkyMotoGP #Moto2 #DutchGP Vai su X

#Moto2 | GP Olanda 2025, Qualifiche: terza pole position consecutiva per Diogo Moreira Articolo completo qui https://www.p300.it/moto2-gp-olanda-2025-qualifiche-terza-pole-position-consecutiva-per-diogo-moreira/ [ Per la terza volta consecutiva, a so Vai su Facebook

Moto2 Olanda, storico Moreira: batte Canet e fa esultare il Brasile. Gonzalez resta leader; Olanda 2025, Gara: prima vittoria in Moto2 di Moreira; Moto 2, GP Olanda 2025: diretta live gara.

GP d’Olanda Moto2, vince Diogo Moreira - Il brasiliano Diogo Moreira ha vinto il Gran Premio d’Olanda classe Moto2 ad Assen, ottenendo il primo successo per un pilota del suo Paese nella categoria. Secondo msn.com

Prima vittoria in Moto2 per Diogo Moreira che trionfa ad Assen davanti a Canet e Gonzalez. Male gli italiani - Diogo Moreira conquista il Gran Premio d'Olanda sul circuito di Assen, decimo atto del mondiale 2025 della Moto2. Lo riporta eurosport.it