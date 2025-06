Moto GP Marc Marquez vince ad Assen ed eguaglia Agostini Bazzecchi e Bagnaia sul podio

Ad Assen, Marc Marquez sigla un’altra vittoria epica in MotoGP, raggiungendo quota 68 successi e eguagliando leggende come Agostini, Bazzecchi e Bagnaia sul podio. Un trionfo che, però, lascia un retrogusto amaro, poiché il fratello Alex si è infortunato gravemente durante la gara, mettendo a rischio il suo futuro in pista. In un weekend di emozioni contrastanti, il mondo delle due ruote si interroga: cosa riserverà il prossimo capitolo?

Ad Assen Marc Marquez conquista l’ennesima vittoria in Moto GP e raggiunge quota 68 successi come Agostini Marc Marquez vince e lo fa con un po’ di amaro in bocca viste le condizioni del fratello. Alex infatti è stato protagonista di una brutta caduta, riportando una frattura alla mano che lo costringerà dunque ad un intervento chirurgico. Un weekend sfortunato dopo ciò che è accaduto un Moto 3 con la frattura di tibia e perone per Lunetta. Tornando alla Moto GP, ad Assen sorride l’Italia con Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia che hanno completato il podio. Sul gradino più alto, come detto, è arrivato Marc Marquez che con questo successo eguaglia il record storico di Giacomo Agostini con 68 vittorie in MotoGP. 🔗 Leggi su Sportface.it

