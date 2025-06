Moto Gp in Olanda | Marc Marquez vince il fratello Alex cade Secondo un ottimo Bezzecchi Terzo Bagnaia

Un emozionante weekend di MotoGP in Olanda ha regalato sorprese e grandi emozioni. Marc Marquez trionfa, dimostrando il suo talento indiscusso, mentre il fratello Alex si ferma a causa di una caduta. Bezzecchi conquista un ottimo podio con Aprilia, e Bagnaia si riprende il terzo posto sulla Ducati ufficiale. Un risultato che ribadisce l’intensità di una stagione ancora tutta da scrivere, dove ogni gara conta per il campionato.

Dietro il fuoriclasse della Ducati ufficiale, un ottimo Marco Bezzecchi su Aprilia, e ritrova il podio anche Pecco Bagnaia sull'altra Ducati ufficiale. Quarto Pedro Acosta e quinto Maverick Vinales entrambi su Ktm, seguono le Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Moto Gp in Olanda: Marc Marquez vince, il fratello Alex cade. Secondo un ottimo Bezzecchi. Terzo Bagnaia

LIVE MotoGP, GP Olanda 2025 in DIRETTA: Marc Marquez conquista la Sprint Race ad Assen. Secondo il fratello Alex, terzo un ottimo Bezzecchi - Se sei appassionato di MotoGP e vuoi vivere ogni emozione in tempo reale, non perdere gli aggiornamenti della gara GP d’Olanda 2025 ad Assen.

