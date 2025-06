Moto gp Bagnaia | Per la prima volta avrei potuto vincere ma ero più lento del 2024

Assen ha regalato emozioni e sorprese nel mondo del MotoGP: Pecco Bagnaia torna sul podio, sfiorando la vittoria in una gara combattuta fino all'ultimo giro. Nonostante la delusione di non aver conquistato il primo posto, il pilota italiano ha dimostrato cuore e determinazione. La sfida tra i campioni si fa sempre più avvincente, mentre Marc Marquez consolida il suo dominio. La stagione si infiamma: cosa riserverà il prossimo appuntamento?

Assen, 29 giugno 2025 – E’ tornato sul podio Pecco Bagnaia e per una volta se l’è giocata quasi fino alla fine, giungendo con poco distacco da Marc Marquez e Marco Bezzecchi. Avrebbe potuto vincere nella sua amata Assen, ma gli è mancato il guizzo finale per attaccare i primi due. Nei due tracciati a lui favorevoli ha vinto Marc Marquez, che ormai ha in pugno il mondiale complice anche al caduta del fratello Alex con annessa frattura alla mano, e Pecco deve accettare la realtà di un titolo 2025 mai nato. Insomma, un dominio a tutto tondo anche se Bagnaia, per una volta, si è giocato il bersaglio grosso mostrando qualche passo avanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Moto gp, Bagnaia: “Per la prima volta avrei potuto vincere, ma ero più lento del 2024”

