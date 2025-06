Moto contro auto | un altro incidente mortale in Abruzzo

Un altro drammatico incidente stradale scuote l'Abruzzo, portando via un giovane di soli 28 anni. La tragica perdita si aggiunge a un triste elenco di incidenti che continuano a mettere in discussione la sicurezza sulle nostre strade. L'evento avvenuto a Castilenti ci spinge a riflettere sull'importanza di maggiore attenzione e prevenzione, affinché tragedie come questa possano essere evitate in futuro.

Un altro incidente mortale ha macchiato di sangue la domenica in Abruzzo. È accaduto poco dopo le 14 a Castilenti, provincia di Teramo, in località Villa San Romualdo, come riporta l'Ansa. A perdere la vita un motociclista di 28 anni di Elice. La vittima, che era a bordo di una moto, per cause. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

