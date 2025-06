Moto contro auto ad Aversa muore un 21enne

una vittima innocente di un tragico incidente che sottolinea ancora una volta la criticità della sicurezza stradale. La strada, luogo di libertà e spensieratezza, può trasformarsi in un campo di battaglia in un attimo. È fondamentale aumentare l’attenzione e il rispetto delle regole per prevenire tragedie come questa. La sicurezza di tutti dipende anche da ciascuno di noi.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo il 16enne di Mondragone (Caserta) morto in scooter in seguito allo scontro con un’auto il cui conducente è fuggito per poi essere arrestato, un altro giovanissimo è morto nel Casertano per un incidente stradale: si tratta del 21enne Giuseppe Serbolloni, che nella notte ad Aversa, in via Di Jasi, mentre era su un mezzo a due ruote, ha avuto un violento scontro con una Fiat 500, finendo sull’asfalto; il 21enne è deceduto mentre l’amico che era con lui è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Aversa, dove si trova attualmente in gravi condizioni. Indaga la Polizia di Stato, in particolare il commissariato di Casal di Principe; i poliziotti hanno denunciato per omicidio stradale il giovane che era alla guida della Fiat 500. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Moto contro auto ad Aversa, muore un 21enne

