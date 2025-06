Mostra tra pittura e fotografia in favore dei malati di Alzheimer

Mostrare tra pittura e fotografia in favore dei malati di Alzheimer significa unire emozioni e arte per creare consapevolezza e supporto. Mirco Gatrillo e Alberto Bonifazi, amici e artisti tolentinati, presentano ‘Insieme’ agli Antichi Forni fino al 6 luglio: un progetto nato dalla loro collaborazione, dedicato a sensibilizzare e raccogliere fondi per le associazioni che assistono chi lotta contro questa malattia. La mostra è un toccante esempio di come l’arte possa fare la differenza.

"Vogliamo unire pittura e fotografia. La mostra 'Insieme' nasce dalla nostra amicizia e va in favore delle associazioni che si occupano di Alzheimer ". Mirco Gatrillo e Alberto Bonifazi, rispettivamente pittore e fotografo, entrambi tolentinati, sono in mostra agli Antichi forni fino al 6 luglio. Gatrillo spiega: "La mostra è una collaborazione che volevamo da tempo. Oltre ai miei quadri e alle fotografie di Alberto, ci sono opere fotografiche sulle quali io ho dipinto, così come ho fatto su ritagli di giornale o vecchie locandine. Crediamo sia importante puntare un faro su problemi come l'Alzheimer, a cui faremo una donazione".

