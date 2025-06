mosquera arsenal spinge e inter ferma il valencia ancora resiste

Nel calciomercato infuocato, Cristhian Mosquera sta attirando le attenzioni di grandi club come l'Arsenal e l'Inter. Mentre i Gunners spingono forte, il Valencia tenta di blindare il suo talento, resistendo alle avance. La sfida tra offerte e contratti si fa serrata, e il futuro del giovane difensore dipende da un delicato equilibrio tra desiderio di crescita e interessi delle squadre coinvolte. La battaglia per Mosquera è ancora aperta, e tutto può succedere.

Cristhian Mosquera è uno dei nomi che l'Inter ha cercato per il suo futuro in difesa. L'Arsenal è comunque avanti nella trattativa, ma il Valencia resiste per Fabrizio Romano su X. TRATTATIVE – Cristhian Mosquera è uno dei difensori più promettenti nel calcio internazionale. Il giocatore del Valencia ha il contratto in scadenza nel 2026 e il club spagnolo vorrebbe rinnovarlo. Gli agenti però hanno risposto negativamente alle due proposte di prolungamento e spingono per la cessione. L' Inter lo ha seguito, lo sta seguendo e cerca un difensore che sostituisca il possibile partente Francesco Acerbi.