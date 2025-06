Mosca lancia il raid più duro sull’Ucraina | 537 tra droni e missili E Zelensky autorizza le mine antiuomo

La tensione tra Russia e Ucraina raggiunge nuovi picchi con l’attacco più intenso dall’inizio del conflitto, coinvolgendo 537 droni e missili in un only night raid. Zelensky, rispondendo alla gravità della situazione, autorizza l’uso delle mine antiuomo, segnando un ulteriore passo nel confronto. La comunità internazionale osserva con apprensione, mentre le regioni di Kiev e Leopoli sono sotto attacco. La crisi si intensifica, lasciando il mondo a chiedersi quali saranno le prossime mosse.

I russi hanno sferrato il più violento attacco all'Ucraina dall'inizio della guerra: nella notte tra sabato e domenica hanno lanciato un numero record di 537 tra droni e missili nella notte. Lo afferma l'aeronautica ucraina, mentre le autorità parlano di un 'attacco combinato su larga scala'. Colpite, tra le altre, le regioni di Kiev e Leopoli. Aerei militari polacchi e alleati sono stati fatti decollare in seguito all'attacco russo. Lo ha riferito il Comando operativo delle forze armate polacche. E nella notte l'Ucraina ha perso un caccia F-16 dopo che il suo pilota è stato colpito mentre respingeva l'attacco di missili e droni russi.

