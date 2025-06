Morto sul lavoro il ricordo del Comune | Sankinder era una persona speciale

Il dolore scuote la comunità di Santa Lucia di Piave, dove si piange la scomparsa di Sankinder Singh, un uomo di 60 anni che ha perso la vita sul lavoro. La sua tragica perdita ci ricorda l'importanza della sicurezza e della tutela dei lavoratori, affinché tragedie come questa non si ripetano. In questo momento di lutto, il ricordo di Sankinder rimarrà vivo nel cuore di tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato.

Sono giorni di lutto e cordoglio a Santa Lucia di Piave dove venerdì sera è arrivata la notizia della tragica morte sul lavoro di Sankinder Singh, operaio indiano di 60 anni impiegato alla Ceda Dall'Armellina di Mareno di Piave. Secondo quanto accertato dagli ispettori Sankinder Singh, stava. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: lavoro - sankinder - morto - ricordo

Tragedia sul lavoro a Mareno di Piave: muore Sankinder Singh, operaio di 60 anni travolto da una vasca - Una tragedia sconvolge Mareno di Piave: Sankinder Singh, operaio di 60 anni, ha perso la vita in un incidente sul lavoro presso la ditta Ceda.

Morto sul lavoro, il ricordo del Comune: «Sankinder era una persona speciale».

Sankinder Singh muore schiacciato da un carrello a fine turno: aperta un'inchiesta per omicidio colposo - Sulla morte di Sankinder Singh, il sessantenne indiano di Sarano di Santa Lucia di Piave che venerdì pomeriggio è rimasto schiacciato da un carrello contro ... Segnala ilgazzettino.it

Tragedia sul lavoro a Mareno di Piave: muore Sankinder Singh, operaio di 60 anni travolto da una vasca - Incidente mortale sul lavoro nel pomeriggio di oggi, 27 giugno, all'interno della ditta Ceda, situata in via Conti Agosti a Mareno di Piave. Si legge su laprimapagina.it