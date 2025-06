Morto a 16 anni in incidente a Mondragone fermato a Perugia il pirata della strada

Una tragica notizia sconvolge l’Italia: un adolescente di 16 anni perde la vita in un incidente a Mondragone, e il sospettato, un 53enne con precedenti penali, è stato catturato in Umbria. La fuga e il volto oscuro del pirata della strada sollevano ancora più interrogativi sulla sicurezza sulle strade italiane. La vicenda evidenzia quanto sia essenziale rafforzare i controlli e la giustizia per tutelare le vittime innocenti.

(Adnkronos) – È stato rintracciato in Umbria un 53enne con precedenti per camorra accusato di essere il pirata della strada che venerdì sera ha causato la morte di un 16enne a Mondragone. L'uomo, pluripregiudicato e fratello di un collaboratore di giustizia ritrovato a Perugia, si sarebbe dato alla fuga dopo aver investito il ragazzo in . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Luigi Petrella investito e ucciso a Mondragone: arrestato un pregiudicato a Perugia - Tragedia a Mondragone: Luigi Petrella, il giovane di 16 anni, perde la vita in un incidente che scuote la comunità.

