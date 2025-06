Morte all’Idf Palestina libera | è polemica per i cori al festival di Glastonbury

La controversia esplode al Festival di Glastonbury, dove cori contro l’IDF e a supporto della Palestina hanno scatenato polemiche e condanne da parte di autorità e rappresentanti istituzionali. La polizia britannica sta analizzando i video per valutare eventuali reati penali, mentre le opposizioni chiedono responsabilità e chiarimenti. Una questione che mette in luce la complessità e la tensione di un tema delicato, destinato a far discutere ancora a lungo.

La polizia britannica sta esaminando i video del Festival musicale di Glastonbury dopo che sabato il rapper Bobby Vylan ha guidato cori di “morte all’IDF” e “libertà per la Palestina”. La polizia di Avon e Somerset sta valutando se siano stati commessi reati penali. L’ambasciata israeliana e il ministro della Salute britannico Wes Streeting hanno condannato domenica le dichiarazioni. Il governo ha dichiarato che il suo segretario alla Cultura ha parlato con il direttore generale della BBC riguardo alla performance del duo punk ‘Bob Vylan’. L’emittente televisiva britannica ha affermato di aver emesso un avviso sullo schermo riguardo al “linguaggio molto forte e discriminatorio” utilizzato durante la diretta streaming. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - “Morte all’Idf, Palestina libera”: è polemica per i cori al festival di Glastonbury

In questa notizia si parla di: morte - palestina - cori - festival

FOTO/ Per la Palestina, stesi sulle lenzuala simbolo della morte - Una manifestazione silenziosa e simbolica si è svolta ieri ad Avellino, davanti alla Prefettura e a Piazza Libertà, per sensibilizzare sulla tragedia della Palestina.

“Morte all’esercito israeliano”: polemiche per i cori di una band al festival di Glastonbury; Glastonbury prende le distanze dai Bob Vylan per i cori anti-Israele, indagini in corso anche per Kneecap; Coro 'morte all'Idf' a Glastonbury, la polizia Gb indaga.

“Morte all’esercito israeliano”: polemiche per i cori di una band al festival di Glastonbury - Il duo punk inglese Bob Vylan ha cantato anche lo slogan “Palestina libera, dal fiume al mare”, considerato antisemita. Secondo repubblica.it

«Morte all'esercito israeliano, Palestina libera»: gli sloga al concerto di Glastonbury che mettono nei guai la Bbc - La polizia britannica sta esaminando i video del Festival musicale di Glastonbury dopo che sabato il rapper Bobby Vylan ha guidato cori di «morte all'IDF» e «libertà per la Palestina». Segnala msn.com