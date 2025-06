Morta in scooter martedì l’ultimo saluto

La comunità di Fusignano piange la perdita di Valentina Farruggia, una giovane parrucchiera di 42 anni, vittima di un tragico incidente in scooter. Giovedì mattina, a bordo di uno scooter ‘T-Max’ guidato dal marito, è stata coinvolta in un incidente che le è costato la vita. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile: lo scooterone, simbolo di un tragico destino, diventa il ricordo di una vita spezzata troppo presto.

La comunità di Fusignano piange per la prematura scomparsa di Valentina Farruggia, la 42enne parrucchiera che giovedì mattina a bordo di uno scooter ‘T-Max’, guidato dal marito, è stata vittima di un incidente. Trasportata al trauma center dell’ ospedale ‘Bufalini’ di Cesena per la 42enne non c’è stato nulla da fare, troppo gravi i traumi riportati e nella giornata di venerdì è morta. L’incidente è ancora al vaglio delle autorità. Lo scooterone, dove la donna era passeggera, procedeva lungo via Quarantola, la trafficata arteria stradale che collega Lugo a Fusignano, quando all’altezza della frazione di Bizzuno, una Chevrolet Spark si è immessa, provenendo da via Sant’Antonio e svoltando verso sinistra, cioè in direzione Fusignano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Morta in scooter, martedì l’ultimo saluto

