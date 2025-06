Morì a 23 anni dopo l’estrazione del dente del giudizio l’autopsia | Tossicità da anestetico locale

Venti e tre anni dopo il tragico episodio, si torna a raccontare la drammatica vicenda di Gaia Pagliuca, la giovane deceduta a seguito di un intervento odontoiatrico. L’autopsia ha rivelato che l’anestetico locale, somministrato durante l’estrazione del dente del giudizio, avrebbe causato un coma fatale. Un caso che riaccende il dibattito sulla sicurezza delle procedure odontoiatriche e sulla responsabilità dei professionisti coinvolti. Tutto era avvenuto il ...

Fu l'anestesia a provocare il coma e poi la morte di Gaia Pagliuca, 23 anni, dopo l'estrazione del dente del giudizio in uno studio dentistico di Bastia Umbra (Perugia). La ragazza aveva una carie da curare, ma era stato proposto anche l'intervento che prevede l'anestesia locale. Tre i dentisti iscritti nel registro degli indagati: il titolare dello studio e le sue due figlie che rispondo al momento di per omicidio colposo. Tutto era avvenuto il 29 settembre. Come riporta il Corriere dell'Umbria a causare il decesso è stata una " tossicità sistemica da anestetico locale ". Poco dopo la seconda iniezione, la giovane ha cominciato a stare male: vomito, convulsioni e perdita di conoscenza.