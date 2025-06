Monza incidente tra auto nella galleria sulla Statale 36 | sei feriti e traffico in tilt

Un incidente grave sulla statale 36 a Monza ha provocato sei feriti e un caos totale nel traffico, proprio durante la prima domenica di esodo estivo. La collisione, avvenuta questa mattina alle 9.30 nella galleria, ha visto coinvolte due auto e una si è ribaltata, mettendo in ginocchio la viabilità e creando disagi per numerosi automobilisti. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, ma l'impatto è stato devastante…

Monza, 29 Giugno 2025 - Grave incidente stradale e ancora più gravi ripercussioni sul traffico per la prima domenica di esodo estivo questa mattina sulla strada statale 36 “del lago di Como e dello Spluga” all'altezza della galleria di Monza. Erano le 9.30 quando è scattato l'allarme in codice rosso per due vetture che si sono scontrate nel tunnel e una si è ribaltata. L'incidente, la cui dinamica è ancora in corso di accertamento, ha coinvolto sei persone tra cui due giovani, un maschio e una femmina, di 22 anni, un altro di 26, oltre a due uomini di 51 e 68 anni. Sul posto sono subito giunte, inviate dall'Agenzia regionale emergenza urgenza di Monza e Brianza, un'automedica e tre ambulanze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it