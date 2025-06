monza catanzaro e avellino su bastoni

Da Monza a Catanzaro e Avellino, il mercato si infiamma: da martedì si comincia a fare sul serio con aggiornamenti continui dall’America, mentre il Cesena punta i primi obiettivi, anche se legati alle uscite. Lo staff bianconero ha già scelto il portiere per la prossima stagione, una mossa strategica che promette di scuotere le dinamiche del calciomercato. Ma chi sarà il fortunato numero uno? Restate sintonizzati per scoprirlo.

Da martedì si comincia a fare sul serio, in chiave mercato, tanto che sono previste due call al giorno con l’America per aggiornare in tempo reale il board statunitense sugli sviluppi delle trattative. Il Cesena ha già messo a fuoco alcuni obiettivi, qualcuno però legato obbligatoriamente alle uscite. Condizione questa che riguarda di sicuro il portiere, lo staff tecnico bianconero ha già scelto il numero uno per la prossima stagione, si tratta del senegalese classe ’98 Demba Thiam, svincolato dopo la mancata iscrizione ai campionati professionisti della Spal, ma il cui arrivo non può prescindere dalla partenza di Jonathan Klinsmann. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it