Montepremi da capogiro e gettone di presenza milionario | quanto vale il Mondiale per Club per Inter e Juve

Il nuovo Mondiale per Club sta rivoluzionando il calcio, offrendo un montepremi superiore ai cento milioni di euro e un gettone di presenza milionario. Per Inter e Juventus, coinvolte nelle fasi finali, questa competizione rappresenta non solo un sogno di gloria, ma anche un'opportunità di guadagno senza precedenti. Con più di un miliardo di euro in gioco, il torneo mette sul piatto un valore unico: la chance di salire sul tetto del mondo e lasciare il segno nella storia del calcio.

Un miliardo di euro in gioco e il sogno di salire sul tetto del mondo, il nuovo format del Mondiale per Club rappresenta una rivoluzione nel calcio. Con trentadue squadre partecipanti, il torneo si pone come uno degli eventi sportivi più ricchi e ambiziosi mai organizzati. La prima edizione si sta disputando in America ed è vero e proprio oro colato per Inter e Juventus, qualificatesi alle fasi finali. Un montepremi è da capogiro: oltre cento milioni per chi vincerà . «Il modello di distribuzione della Coppa del Mondo per Club FIFA riflette l’apice del calcio per club e rappresenta il montepremi più grande di sempre per un torneo calcistico che comprende una fase a gironi e un format di playoff con un potenziale pagamento di oltre cento milioni di euro previsto per i vincitori», ha affermato il presidente Fifa Gianni Infantino. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Montepremi da capogiro e “gettone di presenza” milionario: quanto vale il Mondiale per Club per Inter e Juve

In questa notizia si parla di: mondiale - club - montepremi - capogiro

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Montepremi da capogiro e gettone di presenza milionario: quanto vale il Mondiale per Club per Inter e Juve; Quanto possono guadagnare Juve e Inter nel Mondiale per Club: il pazzesco montepremi fino alla finale; Juve e Inter fanno cassa al Mondiale per Club: guadagni da capogiro già nella fase a gironi.

Vincere il Mondiale per Club: ecco quanto porta a casa la squadra campione - Scopri come il Mondiale per Club FIFA 2025 ridefinisce il calcio con montepremi e premi record per club e solidarietà globale. Si legge su finanza.com

Quanto possono guadagnare Juve e Inter nel Mondiale per Club: il pazzesco montepremi fino alla finale - Ecco il tesoretto che possono incassare la società bianconera e il club nerazzurro al termine della competizione FIFA: premi e bonus da capogiro ... Lo riporta msn.com