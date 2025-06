Monteforte Irpino ricorda Giuseppe Covino carabiniere e contadino | un nome una ferita aperta

ricordare, onorare e riflettere su un uomo che ha incarnato il coraggio e la semplicità di un’Italia autentica. Domani, alle nove del mattino, nella provincia più dimenticata, si svolgerà un momento di memoria che ci invita a riscoprire le radici profonde del nostro essere e a non dimenticare mai le storie di chi ha dato tutto per la nostra libertà. La sua storia, come quella di molti, merita di essere raccontata e custodita nel cuore di tutti noi.

Domani, alle nove del mattino, quando le ombre sono ancora oneste e la luce non ha ancora assunto quella sua ferocia meridiana, nella provincia più dimenticata d’Italia — la provincia dell’anima, dell’osso, del pane nero — si compirà un rito che pochi noteranno, e che pure riguarda tutti: la. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: monteforte - irpino - ricorda - giuseppe

"Non siete soli", a Monteforte Irpino i Carabinieri incontrano gli studenti per parlare di legalità - A Monteforte Irpino, i Carabinieri si fanno portavoce di un messaggio importante per gli studenti: "Non siete soli".

Monteforte. Le lacrime di Giuseppe: aiutateci a ritrovare Antonio #monteforteirpino #cronaca #antonionoviello #ricerche #telenostra Vai su Facebook

Monteforte Irpino, la Caserma dei Carabinieri intitolata a Giuseppe Covino; Monteforte. Le lacrime di Giuseppe: aiutateci a ritrovare Antonio; La stazione dell'Arma di Monteforte Irpino intitolata al carabiniere Covino.

Domani a Monteforte l’intitolazione della stazione dei carabinieri a Giuseppe Corvino - Domani, 30 giugno 2025, alle 9, si terrà la cerimonia di intitolazione della Stazione Carabinieri di Monteforte Irpino al Carabiniere M. Scrive corriereirpinia.it

Monteforte Irpino (AV) – Intitolata la Caserma al Carabiniere Giuseppe Covino - “alla memoria”, ucciso dai tedeschi nel 1943 dopo aver difeso il Palazzo dei Telefoni di Napoli ... Riporta irpinia24.it