Montecatini compie 120 anni si accendono le luci della festa | concerti ed esibizioni fino a notte

Montecatini celebra un traguardo storico: 120 anni di storia, cultura e musica. Questa sera, in piazza del Popolo, si accendono le luci della festa con concerti e esibizioni mozzafiato fino a notte, tra cui Silvia Mezzanotte e il dj Fargetta che daranno vita a una serata indimenticabile. Un’occasione unica per rivivere l’anima vibrante di questa città che, dal 1905, ha scritto pagine importanti del suo passato. La festa continua, lasciandoci sognare e condividere emozioni senza fine.

Montecatini, 29 giugno 2025 – Silvia Mezzanotte, una delle voci più belle del panorama musicale italiano, e il dj Fargetta, protagonista alla console con la musica anni Novanta e non solo, saranno le star della festa in programma questa sera, a partire dalle 21, in piazza del Popolo, per celebrare il 120esimo compleanno di Montecatini. Era il 1905, quando la città acquisì la sua autonomia rispetto a Montecatini Alto, rafforzando la sua identità turistica e termale. È stato l’ex assessore Bruno Ialuna, durante l’amministrazione di Giuseppe Bellandi, a inventare questo appuntamento, continuato poi dalle giunte successive. 🔗 Leggi su Lanazione.it