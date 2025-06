Monte Bianco oltre i 10 gradi caldo record anche in vetta

Un fenomeno incredibile e preoccupante sta scuotendo l’Italia: al Monte Bianco, i sensori a quasi 4.750 metri hanno registrato oltre 10°C, un record storico che testimonia il riscaldamento globale in atto. Questa ondata di calore estremo, con lo zero termico che potrebbe superare i 5.000 metri, indica segnali chiari di un cambiamento climatico ormai evidente. Quanto ancora dovremo aspettare prima che queste trasformazioni diventino irreversibili?

Neanche l’alta quota sfugge all’ondata di calore che ha investito l’Italia nel weekend più caldo dell’anno. Al Monte Bianco, i sensori della stazione meteo a 4750 metri hanno rilevato per la prima volta oltre 10 gradi in vetta. Gli esperti avvertono: nei prossimi giorni lo zero termico potrebbe salire sopra i 5mila metri, un valore senza precedenti in Italia. Segnali estremi del cambiamento climatico in corso, che sta accelerando lo scioglimento dei ghiacciai, riducendo la portata dei fiumi e alterando gli ecosistemi montani, con ripercussioni su flora, fauna e turismo alpino. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Monte Bianco oltre i 10 gradi, caldo record anche in vetta

