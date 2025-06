Mongolia secondo governo di coalizione consecutivo

In Mongolia, il nuovo governo di coalizione guidato da Zandanshatar Gombojav segna un momento cruciale di stabilità politica. Dopo settimane di tensioni e manifestazioni, il Parlamento ha scelto di affidare le sorti del paese a una squadra allargata, rappresentativa delle diverse anime politiche. Questa nomina, la seconda in successione, promette di rafforzare l’unità nazionale e di affrontare con rinnovato slancio le sfide future. Ma quali saranno le priorità di questa nuova era politica?

Si è insediato da poco in Mongolia il nuovo gabinetto di coalizione guidato dal primo ministro Zandanshatar Gombojav. Dopo settimane di discussioni politiche e di proteste di piazza, il Parlamento unicamerale della Mongolia o Grande Hural di Stato ha votato la nomina dell’esponente della formazione già al governo, il Partito del Popolo Mongolo (MAN). Il nuovo governo allargato. Si tratta del secondo governo di coalizione consecutivo, ma stavolta non vi è entrato il Partito Democratico, primo concorrente del MAN. In totale vi sono 20 ministri, di cui 17 del MAN, 2 del partito HUN e 1 dell’ Irgenii Zorig–Nogoon Nam, il partito verde liberale. 🔗 Leggi su Follow.it © Follow.it - Mongolia, secondo governo di coalizione consecutivo

