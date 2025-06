Mondragone fermato il sospetto pirata che ha ucciso un 16enne E’ un pregiudicato vicino al clan La Torre

Una notte drammatica a Mondragone si è conclusa con l’arresto del presunto pirata della strada responsabile della tragica morte di Luigi Petrella, un ragazzo di appena 16 anni. La vicenda ha scosso la comunità e messo in luce il legame tra criminalità e incidenti stradali. La cattura di Pietro Cascarino, vicino al clan La Torre, rappresenta un passo importante nella ricerca della verità e della giustizia. La vicenda continua a svilupparsi, offrendo speranza di risposte certe.

Mondragone (Caserta), 29 giugno 2025 - Fermato il presunto pirata della strada che venerdì sera ha travolto e ucciso il 16 anni Luigi Petrella a Mondragone (Caserta). Il sospetto è già noto alle forze dell'ordine: è Pietro Cascarino, pregiudicato di 53 anni, ritenuto vicino al clan camorristico La Torre di Mondragone, fratello di Giovanni Cascarino, collaboratore di giustizia. Cascarino era fuggito senza lasciare traccia dopo aver investito lo scooter Honda del giovane, ancora vivo dopo l'incidente, ma deceduto al Pineta Grande Hospital di Castel Volturno poche ore dopo. I carabinieri del reparto territoriale di Mondragone hanno i l presunto pirata fermato a Perugia, con l'accusa di omicidio stradale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mondragone, fermato il sospetto pirata che ha ucciso un 16enne. E’ un pregiudicato vicino al clan La Torre

