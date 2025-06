Mondiale per club Psg travolgente | schiantato 4-0 l' Inter Miami di Messi

Il PSG conquista con stile i quarti di finale del Mondiale per Club, travolgendo l'Inter Miami 4-0 nel battesimo americano di Messi e compagni. Al "Mercedes-Benz Stadium" di Atlanta, i parigini dimostrano ancora una volta la loro supremazia, lasciando gli statunitensi senza scampo. Con un mix di esperienza e gioventù, il team di Luis Enrique si prepara a volare verso il successo, proseguendo il suo cammino trionfale nel 2025.

Il PSG ha battuto l’Inter Miami per 4-0 e ha ottenuto il pass per i quarti di finale del Mondiale per Club. Al "Mercedes-Benz Stadium" di Atlanta, il team allenato da Luis Enrique, fresco vincitore della Ligue 1 e della Champions League, ha confermando quanto di buono ha fatto vedere il questo 2025. Strapazzati gli statunitensi, con Messi, Suarez, Busquets e Alba in ombra, al cospetto dei più giovani. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Mondiale per club, Psg travolgente: schiantato (4-0) l'Inter Miami di Messi

