Mondiale per Club PSG Inter Miami 4-0 | parigini a valanga sugli statunitensi! Luis Enrique vola ai quarti

Il trionfo del PSG contro l'Inter Miami apre con forza il Mondiale per Club, dimostrando che i parigini sono pronti a dominare anche questa edizione. Con un roboante 4-0, la squadra di Luis Enrique si impone sugli statunitensi, volando ai quarti di finale e lasciando tutti senza parole. Una prestazione che conferma la loro leadership e desiderio di conquistare il titolo mondiale. E ora, l’attesa si infittisce: quale sarà il prossimo avversario dei campioni in carica?

Finisce qui PSG Inter Miami, il primo dei due ottavi di finale del Mondiale per Club che si disputeranno oggi se lo aggiudicano i parigini con un roboante 4 a 0. I ragazzi di Luis Enrique vincono, convincono e si divertono, dimostrando di essere la squadra più in forma e più forte al mondo: nemmeno il caldo impedisce loro di giocare a calcio come sanno fare. Risultato messo di fatto in cassaforte già nel primo tempo: ad aprire le marcature ci pensa Joao Neves al 6, poi il centrocampista portoghese realizza la doppietta personale al 39?.

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Translate postPSG-Inter Miami al Mondiale per Club, come sono cambiati i parigini dal "primo Messi" #SkySport Vai su X

Messi contro il passato: Psg-Inter Miami è la sfida nella sfida per Leo “scaricato” dai neocampioni d’Europa nell’estate 2023 Il Mercedes-Benz Stadium di Atlanta scalda i motori per ospitare uno degli ottavi di finale più elettrizzanti del Mondiale per Club Vai su Facebook

