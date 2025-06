Mondiale per Club perché le partite vengono sospese per allerta meteo

Il mondiale per club si interrompe spesso a causa di imprevisti meteorologici, e l'ultima sfida tra Benfica e Chelsea ne è un esempio lampante. Giocata al Bank of America Stadium di Charlotte, la partita è stata sospesa poche minuti prima della fine per un’allerta meteo che ha costretto pubblico e giocatori a rifugiarsi negli spogliatoi. Dopo oltre due ore di stop, il ritorno in campo ha riservato un incredibile colpo di scena: i portoghesi, fino a quel momento dominati, sono riusciti a pareggiare e...

L’ultima in ordine di tempo è stata la sfida tra Benfica e Chelsea, giocata al Bank of America Stadium di Charlotte in North Carolina. A una manciata di minuti dal fischio finale, tutti dentro gli spogliatoi e pubblico fatto rapidamente sfollare per “allerta meteo”. Stop lunghissimo, oltre due ore, e al rientro in campo il colpo di scena con i portoghesi, fino a quel momento dominati dal Chelsea, capaci di pareggiare e portare la partita ai tempi supplementari. Tutto per l’applicazione di un protocollo estremamente rigoroso che il calcio sta scoprendo nel Mondiale per Club e che rischia di condizionare nell’estate 2026 anche il Mondiale vero e proprio. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Mondiale per Club, perché le partite vengono sospese per allerta meteo

In questa notizia si parla di: meteo - allerta - mondiale - club

Temporali in arrivo su Napoli e Campania: allerta meteo della Protezione civile - La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un allerta meteo di livello 'giallo' per temporali e criticità idrogeologica.

MONDIALE PER CLUB - Benfica-Chelsea sospesa al minuto 85 per allerta meteo, squadre negli spogliatoi https://ift.tt/Fmin3fA Vai su X

In queste prime partite del Mondiale Fifa per club stiamo assistendo a numerose interruzioni, anche lunghe, dovute all’allerta meteo. Il motivo? Il... Vai su Facebook

Mondiale club: allerta meteo, Benfica-Chelsea sospesa al 41' st; Mondiale per Club, perché le partite vengono sospese per allerta meteo; Allerta meteo: Benfica-Chelsea sospesa per due ore (a 4 minuti dalla fine).

Mondiale club: allerta meteo, Benfica-Chelsea sospesa al 41' st - E' stata interrotta per avverse condizioni meteo, a quattro minuti dal 90', la partita tra Benfica e Chelsea in corso a Charlotte, nella Carolina del Nord. Secondo msn.com

Mondiale club: Chelsea batte Benfica 4-1 dopo stop per maltempo - Il Chelsea ha battuto il Benfica in una partita durata quasi cinque ore al Mondiale per Club, preparandosi allo scontro diretto con la squadra brasiliana del Palmeiras ne ... Lo riporta tuttosport.com