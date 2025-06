Mondiale per club | Palmeiras-Chelsea primo quarto di finale Inglesi battono il Benfica | supplementari e polemiche

Il Mondiale per Club si infiamma con Palmeiras e Chelsea già nelle prime fasi, pronti a scrivere il loro capitolo nei quarti di finale. Il derby brasiliano tra Palmeiras e Botafogo ha acceso i riflettori, mentre gli inglesi hanno superato il Benfica ai supplementari, tra polemiche e emozioni. Ora, le due grandi squadre si preparano a sfidarsi a Philadelphia: chi avanzerà verso la gloria internazionale? La sfida promette colpi di scena e passione senza confini.

PHILADEPHIA (USA) – Sono Palmeiras e Chelsea le prime due formazioni qualificate per i quarti di finale del Mondiale per Club: i brasiliano sfideranno i Blues a Philadelphia alle 3 di notte ora italiana di sabato 5 luglio. A Philadelphia il Palmeiras si e’ aggiudicato il derby verdeoro con il Botafogo per 1-0 con un gol nel primo tempo supplementare di Paulinho . L'articolo Mondiale per club: Palmeiras-Chelsea primo quarto di finale. Inglesi battono il Benfica: supplementari e polemiche proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Mondiale per club: Palmeiras-Chelsea primo quarto di finale. Inglesi battono il Benfica: supplementari e polemiche

