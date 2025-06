Mondiale per Club ottavi | vigilia di Inter-Fluminense con due partite

La vigilia di Inter-Fluminense si fa sempre più emozionante, con il Mondiale per Club FIFA che prosegue con due sfide agli ottavi di finale. Mentre ieri il Benfica-Chelsea ha subito un'interruzione a causa del maltempo, oggi le partite in programma promettono spettacolo e adrenalina. Non perdere gli aggiornamenti su questo avvincente torneo, dove ogni partita potrebbe scrivere una nuova pagina di storia calcistica. La strada verso il titolo è ancora lunga e ricca di sorprese.

MONDIALE PER CLUB FIFA 2025 – CALENDARIO OTTAVI DI FINALE. PSG-Inter Miami domenica 29 giugno ore 18 (Atlanta) – diretta streaming DAZN Flamengo-Bayern Monaco domenica 29 giugno ore 22 (Miami) – diretta TV Italia 1, streaming DAZN, Mediaset Infinity e Sport Mediaset Inter-Fluminense lunedì 30 giugno ore 21 (Charlotte) – diretta TV Canale 5, streaming DAZN, Mediaset Infinity e Sport Mediaset Manchester City-Al Hilal martedì 1 luglio ore 3 (Orlando) – diretta streaming DAZN Real Madrid-Juventus martedì 1 luglio ore 21 (Miami) – diretta TV Canale 5, streaming DAZN, Mediaset Infinity e Sport Mediaset Borussia Dortmund-Monterrey mercoledì 2 luglio ore 3 (Atlanta) – diretta streaming DAZN Palmeiras -Botafogo 1-0 dopo i tempi supplementari (0-0) 100? Paulinho Benfica- Chelsea 1-4 dopo i tempi supplementari 64? James, 90' +5 rig.

