Mondiale per Club oggi Psg-Inter Miami – La partita in diretta

Oggi, domenica 29 giugno, il grande spettacolo del Mondiale per Club prende vita con una sfida imperdibile: PSG contro Inter Miami negli ottavi di finale. Un match che promette emozioni e sorprese, soprattutto con Leo Messi finalmente in campo con i parigini. Chi uscirĂ vittorioso, affronterĂ ai quarti la vincente tra Flamengo e Bayern. Resta sintonizzato per vivere questa emozionante partita in diretta!

(Adnkronos) – Il Psg torna in campo nel Mondiale per Club e oggi, domenica 29 giugno, affronta l'Inter Miami negli ottavi di finale del torneo. Sfida suggestiva per i campioni d'Europa, che ritrovano per la prima volta Leo Messi sulla loro strada. Chi vince, affronterĂ ai quarti la vincente della sfida tra Flamengo e Bayern . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo piĂą amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: mondiale - club - inter - miami

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Messi contro il passato: Psg-Inter Miami è la sfida nella sfida per Leo “scaricato” dai neocampioni d’Europa nell’estate 2023 Il Mercedes-Benz Stadium di Atlanta scalda i motori per ospitare uno degli ottavi di finale più elettrizzanti del Mondiale per Club Vai su Facebook

Mondiale per Club, il Psg si prepara all’Inter Miami. Doué su Messi: «Non ho mai giocato con lui, ma ha ispirato una generazione» Vai su X

Tabellone Mondiale per Club: i possibili incroci nel torneo; Diretta Psg-Inter Miami al Mondiale per Club, live risultato e cronaca; Mondiale per Club FIFA 2025, si comincia con Inter Miami – Al Ahly in diretta su Italia 1.

Psg-Inter Miami diretta Mondiale per club: Messi sfida il suo passato LIVE - All’appuntamento del Mercedes Benz Stadium di Atlanta partono come strafavoriti i parigini, tra i più accreditati per la vittoria finale del torneo, ma la squadra della Pulce non ha mai perso ancora. Secondo corrieredellosport.it

Mondiale per Club, oggi Psg-Inter Miami - La partita in diretta - Il Psg torna in campo nel Mondiale per Club e oggi, domenica 29 giugno, affronta l'Inter Miami negli ottavi di finale del torneo. Da msn.com