Mondiale per club maratona Chelsea-Benfica | 4 ore e 38 minuti di emozioni sotto la tempesta Ai quarti sarà sfida col Palmeiras

Una partita epica, tra tempeste e emozioni, che ha sfidato ogni logica e scritto una pagina indimenticabile nel calcio mondiale. In un Mondiale per club esaltante, Chelsea e Benfica hanno regalato oltre quattro ore di pura adrenalina, culminate con uno spettacolare sfida ai quarti contro il Palmeiras. Un match destinato a restare nella storia, dimostrando ancora una volta come il calcio possa sorprendere anche nelle circostanze più imprevedibili.

Una partita folle, destinata a entrare negli annali del calcio. Al Mondiale per club in corso negli Stati Uniti, Chelsea e Benfica hanno dato vita a una gara surreale, durata complessivamente 4 ore e 38 minuti, tra tempi regolamentari, sospensione per rischio tempesta e tempi supplementari: iniziata alle 16:00 (ora locale), si è conclusa alle 20:38. La sospensione per fulmini all’86’ Al momento della sospensione, il Chelsea era in vantaggio 1-0 grazie a una rete di James al 64’. Ma all’86’, su Charlotte sono cadute poche gocce di pioggia e il protocollo del torneo ha imposto l’interruzione immediata per la presenza di fulmini nel raggio di 10 km. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Mondiale per club, maratona Chelsea-Benfica: 4 ore e 38 minuti di emozioni sotto la tempesta. Ai quarti sarà sfida col Palmeiras

