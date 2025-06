Mondiale per Club | l’ex Milan Gustavo Gomez espulso salta i quarti!

Il Palmeiras è la prima squadra a staccare il pass per i quarti di finale del Mondiale per Club: espulso l'ex Milan Gustavo Gomez.

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Il Palmeiras vola ai quarti del Mondiale per Club senza il suo capitano: l'ex Milan Gustavo Gomez sarà squalificato

Perché il Milan non gioca il Mondiale per Club - Una volta archiviata la Serie A è partito il Mondiale per Club, in programma dal 14 giugno al al 13 luglio negli Stati Uniti ed. Si legge su calciomercato.com

Perché la Juventus è al Mondiale per Club e non ci sono Napoli, Milan, Roma o Atalanta - Perché Milan, Napoli, Atalanta e Roma sono rimaste fuori nonostante Scudetti, Conference ed Europa League ... Lo riporta fanpage.it