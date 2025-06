Mondiale per Club il Chelsea è avanti con il Benfica ma il match viene sospeso | il motivo

Il Mondiale per Club entra nel suo momento più emozionante con il duello tra Chelsea e Benfica, con i Blues in vantaggio di 2-3. Tuttavia, il match è stato improvvisamente sospeso nei minuti finali: scopriamo il motivo di questa interruzione che sta lasciando tutti col fiato sospeso, mentre le tensioni si fanno palpabili in vista della decisione ufficiale.

Il Chelsea è avanti contro il Benfica, ma il match è stato sospeso nei minuti finali: il motivo. Chelsea e Benfica è il match che conclude il primo giorno della fase a eliminazione diretta del Mondiale per Club. Dopo il derby brasiliano delle 18:00 tra Palmeiras e Botafogo, terminato 1-0 per gli uomini di Abel Ferreira, alle 22:00 è andato in scena il secondo ottavo di finale di giornata. In campo sono scese due europee: il Chelsea e il Benfica. In vantaggio sono stati i blues, avanti 1-0 contro i lusitani. Decisiva, fino a questo momento, è risultata la punizione trasformata da Reece James al 64?, in cui però ha delle responsabilità anche il portiere Trubin che avrebbe potuto fare decisamente meglio. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: chelsea - benfica - match - mondiale

Benfica-Chelsea, il pronostico del Mondiale per Club: piace il multigol, combo da provare - Benfica e Chelsea si preparano a sfidarsi nel primo ottavo di finale del Mondiale per Club, un match che promette emozioni e sorprese.

ELIMINAZIONE DIRETTA! Iniziano gli ottavi del mondiale per club: alle 18 il Palmeiras sfida il Botafogo in un infuocato derby brasiliano. Diretta tv DAZN. Alle 22 big match tra squadre europee con Benfica-Chelsea. Diretta tv DAZN e Canale 5. #BenficaChelse Vai su X

Il Mondiale per Club entra nel vivo con le sfide da dentro o fuori degli ottavi di finale. Lo sai che al Main Street puoi seguire tutte le partite sui nostri maxischermi? Oggi alle 18 la sfida tutta brasiliana Palmeiras-Borafogo, alle 22 il big match europeo Benfica-Ch Vai su Facebook

Benfica-Chelsea 0-1, il risultato LIVE; Benfica-Chelsea dove vederla: DAZN, Mediaset o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni; Benfica Chelsea in streaming gratis? Guarda la partita in diretta.

Moviola Benfica Chelsea, l’episodio chiave del match - Moviola Benfica Chelsea, l’episodio arbitrale chiave del match valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club L’episodio chiave della moviola del match Benfica Chelsea, valevole per gli ottavi ... Come scrive calcionews24.com

Benfica-Chelsea al Mondiale per Club 2025: data, orario, dove vederla in streaming e in TV - Scopri tutto sul big match del Mondiale per Club 2025! Scrive calcioin.it