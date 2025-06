Mondiale per Club due ore di stop per rischio tempesta poi il Chelsea batte 4-1 il Benfica

Un emozionante spettacolo di calcio sotto un cielo impetuoso, tra sospensioni e sorprese, ha visto il Chelsea di Enzo Maresca dominare il Benfica 4-1 negli ottavi di finale del Mondiale per club. Quasi cinque ore di gioco, con interruzioni e colpi di scena, hanno regalato ai tifosi un’esperienza indimenticabile. La partita, segnata da un rigore decisivo e un'espulsione, si conclude con i londinesi in corsa verso i quarti, lasciando gli appassionati senza fiato fino all’ultimo minuto.

Quasi cinque ore di gioco, un’interruzione di due ore all’89’ per “ rischio tempesta”, un rigore che ribalta l’intera partita, un’espulsione e due tempi supplementari che regalano agli spettatori un gol dietro l’altro. Gli ottavi di finali del Mondiale per club tra Chelsea e Benfica sono stati un continuo colpo di scena. La squadra di Enzo Maresca ha conquistato i quarti di finale vincendo 4-1 contro i portoghesi che, reduci dalla vittoria contro contro il Bayern Monaco che ha permesso alla squadra di Bruno Lage di chiudere la fase a gironi da prima, hanno dovuto cedere di fronte alla soliditĂ della squadra inglese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mondiale per Club, due ore di stop per “rischio tempesta” poi il Chelsea batte 4-1 il Benfica

Una partita cominciata alle 16 e finita alle 20:38, come una finale di Wimbledon. La sospensione per rischio tempesta, il rigore del pari di Di Maria, le tre reti del Chelsea nei supplementari, con i tifosi che rientrano allo stadio. Cosa abbiamo visto … Vai su X

Mercoledì 18 giugno, durante la partita Pachuca-Salisburgo a Cincinnati (Mondiale per Club), è accaduto un evento dal punto di vista della prevenzione nel campo meteorologico a cui non siamo molto abituati. L’arbitro della partita all’improvviso ha sospeso l Vai su Facebook

