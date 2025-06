Mondiale per Club avanzano Palmeiras e Chelsea Il programma delle gare di oggi

Milano, 29 giugno 2025 – La corsa al titolo mondiale si infiamma: Palmeiras e Chelsea avanzano agli ottavi di finale del Mondiale per Club, pronti a sfidarsi nei quarti. Dopo un emozionante derby a Philadelphia, i brasiliani hanno superato il Botafogo ai supplementari, regalando una notte di pura adrenalina. Al 100', ecco che le emozioni continuano a crescere, promettendo uno spettacolo imperdibile nella prossima sfida tra due grandi pretendenti...

Milano, 29 giugno 2025 - Le prime sfide degli ottavi di finale del Mondiale per Club se le aggiudicano Palmeiras e Chelsea, che nei quarti si affronteranno. I brasiliani si impongono nel derby al Lincoln Financial Field di Filadelfia con il Botafogo: servono i supplementari per decidere l'incontro, dopo che i regolamentari si erano chiusi a reti inviolate (e con la squadra di Ferreira più propositiva rispetto agli avversari). Al 100', ecco che Paulinho sblocca il risultato con una grande giocata. Nel corso del secondo tempo supplementare viene espulso Gomez per doppia ammonizione e il Botafogo sfiora il gol nel finale, ma il punteggio non subisce altre variazioni e così è il Palmeiras a staccare il biglietto per i quarti di finale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mondiale per Club, avanzano Palmeiras e Chelsea. Il programma delle gare di oggi

